Elezioni 2018: Emma Bonino "piace alla gente che piace" ma agli elettori?

Con il titolo "Ha conquistato i cuori degli italiani. Ma puo' conquistare i loro voti?" il New York Times in una corrispondenza da Roma propone un profilo di Emma Bonino in vista delle elezioni politiche il prossimo 4 marzo. Ne sottolinea la fede europeista come l'impegno per i diritti civili che ha caratterizzato l'intero percorso politico della ex commissaria europea ed ex ministro degli Esteri. Oltre a notare pero' che pur registrando un alto livello di consensi nei sondaggi, spesso questo non si traduce in voti, fino a ricordare come il nome di Emma Bonin e' spesso stato evocato per la presidenza della repubblica, candidatura poi ripetutamente bypassata al momento della scelta da parte del Parlamento.

Tornando al voto imminente, il giornale si sofferma poi sul messaggio pro-Europa della piattaforma elettorale di Bonino, sottolineando se e' difficile capire quanto questo possa fare breccia considerati gli umori in Italia a riguardo. Il giornale ricorda quindi che una delle sue posizioni che descrive come "impopolare", circa la regolarizzazione degli immigrati, fino a citare la candidata che in un recente comizio a spiegato: "La nostra ambizione non e' di promettere cio' che alla gente piace di piu'. La nostra ambizione e' di realizzare quanto promettiamo, anche dicendo cose che non sembrano essere troppo popolari".