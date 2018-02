Elezioni 2018, CasaPound fa paura al centrodestra

Giorgia Meloni, leader di Fratelli d' Italia, ostenta indifferenza: «Non sono preoccupata, Casa Pound non sta aumentando i consensi, semmai è vero che i mass media hanno interesse a sovradimensionarli». Sta di fatto che, attraverso i Social, i Fratelli stanno già imbastendo una campagna per il voto utile a favore della destra «istituzionale». Ma a CasaPound, scrive la Stampa, sono pronti a controbattere: «Gli elettori hanno già capito tutto - dice Di Stefano - la legge elettorale è stata scritta per pareggiare, ma chi vuole osteggiare un governo Monti al quadrato e vuole politiche durissime sulla migrazione, sa per chi votare».