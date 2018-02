Elezioni 2018: "Cercate nefandezze e foto scandalose"

Il Gazzettino titola sulla notizia che la chat di Telegram che raggruppa i candidati grillini veneti ha postato stupefacenti «istruzioni» a tutti i «cittadini» in corsa per Camera o Senato. Le firma un collaboratore del quotidiano stesso, Ferdinando Garavello, che lavora anche col gruppo parlamentare pentastellato alla Regione e ha il ruolo di coordinatore stampa per il voto del 4 marzo, scrive il corriere della sera.

Testo: «In questa campagna elettorale faremo molta comunicazione negativa sui partiti e sui candidati che corrono in Veneto. Quindi ognuno di voi va a cercarsi - questo vale sia per l' uninominale che per il plurinominale - i diretti concorrenti e tira fuori tutto il peggio che si può tirar fuori. Nefandezze, foto imbarazzanti, dichiarazioni e tutto quello che può servire a fare campagna negativa su di loro. I nomi sono pubblicati su tutti i giornali. Buon divertimento».