Elezioni 2018: Consip, Marroni va dai pm. "Ecco le email con Tiziano"

L'indagine su Tiziano Renzi continua. Lunedì è stato sentito dai magistrati romani - come persona informata dei fatti - l' ex amministratore delegato di Consip, Luigi Marroni. Tra gli elementi nuovi, scrive il Fatto, al centro della sua audizione ci sono alcune e mail che l'ex manager si è scambiato con Tiziano Renzi, indagato per traffico di influenze illecite nell' indagine Consip. Le mail precisano meglio i riferimenti temporali degli incontri tra il padre dell' allora premier Matteo Renzi e l' allora numero uno della centrale acquisiti della pubblica amministrazione. Sono contenute in una memoria depositata da Marroni nell' estate scorsa dopo che il manager era stato sentito, sempre a sommarie informazioni, a giugno, dai pm capitolini Paolo Ielo e Mario Palazzi. Le mail sono state prodotte per dimostrare che gli incontri con babbo Renzi, di cui parla Marroni, non sono invenzioni.