Elezioni 2018: Casaleggio (uno e trino) è il capo assoluto dei 5 stelle

L'Associazione Rousseau, che controlla i voti online del Movimento 5 stelle, è una sola persona, in cui coincidono l'assemblea, il presidente, il consiglio d'amministrazione e il tesoriere. Si tratta di Davide Casaleggio, figlio del fondatore Gianroberto morto il 12 aprile 2016. Lo scrive oggi il Foglio.

L'associazione Rousseau, che ha lo scopo di "promuovere lo sviluppo della democrazia digitale nonché di coadiuvare il Movimento 5 stelle" nella sua azione politica, è u'associazione composta da due persone: Gianroberto Casaleggio, che è in fin di vita e il figlio Davide. Versano due quote da 150 euro, che costituiscono il fondo iniziale, e sono rispettivamente presidente e vicepresidente, entrambi componenti dell'Assemblea e membri del consiglio direttivo, mentre Davide è anche tesoriere. Ma l'obiettivo dello statuto, date le condizioni di salute del padre, è assicurare al figlio il controllo perpetuo e assoluto su Rousseau.

Ma di fondatori ce ne sono due e dopo appena quattro giorni, in seguito alla morte di Gianroberto, ne resta solo uno: Davide. L'art. 6 dello statuto sancisce che possono entrare nell'associazione persone "la cui ammissione è deliberata dal Consiglio direttivo". Ma secondo l' "il presidente del consiglio direttivo è nominato dall'Assemblea tra i soci fondatori". Il 12 aprile, il giorno della scomparsa di Gianroberto, tutte queste distinzioni non contano. L'Associazione Rousseau è una sola persona, in cui coincidono l'assemblea, il presidente, il consiglio direttivo e il tesoriere.