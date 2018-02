Elezioni 2018, Di Maio (M5s) Premier con 490 voti

Per la definizione dei collegi plurinominali della Camera hanno votato 39.991 persone che hanno espresso un totale di 92.870 voti. Per quelli del Senato 38.878 attivisti (le preferenze in questo caso sono state 86.175). Ogni elettore aveva a disposizione tre scelte per ciascuna Camera: ne sono state usate di media solo 2,3 per Montecitorio e 2,2 per Palazzo Madama. Le più votate sono tutte donne e tutte nel Lazio (dove però sono state raggruppate tre circoscrizioni moltiplicando la schiera dei potenziali sostenitori). Si tratta di Carla Ruocco alla Camera, con 1.691 voti, e Paola Taverna al Senato, con 2.136. Terza Elena Fattori, che aveva sfidato Luigi Di Maio per la guida del partito, con 1.173. I parlamentari, sfruttando anche la maggiore notorietà, approdano tranquilli nei loro collegi con centinaia di preferenze: Di Maio ne ha 490, Roberto Fico 315, Barbara Lezzi 951, Nicola Morra 564, Danilo Toninelli 502. Anche le new entry non hanno problemi: Gianluigi Paragone (300 voti) e Gregorio De Falco (262) primeggiano nei loro collegi, Elio Lannutti si piazza dietro a Taverna e Fattori con 405 voti.