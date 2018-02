Immigrazione: è emergenza profughi. Sempre più Comuni aprono all'accoglienza

È uno dei temi centrali della campagna elettorale, eppure in Italia, in 3 Comuni su 5, non hanno mai visto un solo richiedente asilo. «L' invasione», una volta redistribuita sul territorio, ha queste caratteristiche: su 7978 Comuni italiani, 3291 hanno strutture per l' accoglienza. Per gli altri, è una questione di cui si sente parlare in televisione, scrive la Stampa.

Abbiamo chiesto al Viminale i dati capillari dell' accoglienza. Era un lavoro che avevamo già fatto l'anno scorso e questo ci consente di fare alcune valutazioni. Cosa è cambiato tra il 15 luglio 2016 e il 21 dicembre scorso?



I Comuni che accolgono richiedenti asilo sono aumentati del 59,8% (si sono aggiunte 1321 amministrazioni); le strutture sono aumentate del 92,9% (da 5.186 a 10.006); la capienza è cresciuta del 109% (da 94.533 posti a 197.607); e anche il numero di ospiti è salito, dell' 88,4% (da 98.769 a 186.112).