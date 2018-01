Elezioni 2018, Figc: le manovre di Lotti per commissariare il calcio

La premiata coppia Lotti-Malagò all' assalto del pallone. Il presidente del Coni ha sempre pensato che un intervento esterno sia l' unico modo di rifondare il nostro calcio. Il renzianissimo ministro dello Sport, invece, si è convinto che avere in mano la Federazione potrebbe essere un vantaggio in piena campagna elettorale, scrive il Fatto.

Così il piano per commissariare il calcio è entrato nel vivo: il primo manda carte bollate e tuona davanti ai microfoni; il secondo si muove dietro alle quinte, chiamando sia i presidenti della Serie A (che pensano sempre ai diritti tv: oggi se non trova l' accordo con Sky e Mediaset, la Lega accetterà l' offerta degli spagnoli di MediaPro), sia i candidati per la Figc. Tifando perché nessuno vinca la partita.

Sarà per la concomitanza temporale col 4 marzo, o forse per la presenza nel lotto dei candidati di un senatore di Forza Italia, Cosimo Sibilia. Ma la corsa alla presidenza della FederCalcio si sta trasformando in un affare politico.