Elezioni 2018: "Gentiloni può continuare, il futuro è di Silvio&Matteo".

Ora che l'eterno Silvio è tornato per rianimare Forza Italia, e mentre l'affidabile interlocutore Gentiloni è ancora a Palazzo Chigi, il partito di Mediaset - impegnato a costruire la pace con Bolloré - finge disinteresse verso il voto di marzo, scrive il Fatto. Confalonieri non fa pronostici, lo ritiene inutile: "Forse quest' anno le elezioni si tengono due volte e così si va avanti con Gentiloni per qualche mese. In Spagna ha funzionato". Fidel ha ammirato parecchio Matteo Renzi. Poi precisa, con un po' di nostalgia, che l'intelligenza in politica s'è fermata a Ciriaco De Mita e Bettino Craxi.

Confalonieri non scarta mai l'ipotesi di un accordo fra Silvio&Matteo e nomina l' esempio tedesco: "Martin Schulz ha lottato contro Angela Merkel per mesi, anche in maniera feroce. E oggi si stringono le mani per l' ennesima coalizione. Al momento Silvio e Matteo sono divisi, domani vedremo".