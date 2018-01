Elezioni 2018, il centrodestra fa fuori Augello, il senatore del "caso Boschi"

L'uomo che nella Commissione d' inchiesta sulle banche ha più di ogni altro contribuito a far emergere le contraddizioni tra Consob e Banca d'Italia, nonché a mettere sulla graticola Maria Elena Boschi e le sue preoccupazioni per "gli orafi aretini" clienti di Banca Etruria, non sarà ricandidato, scrive il Fatto. Lo ha annunciato ieri su Facebook lo stesso Andrea Augello, senatore e fondatore del gruppo Idea insieme all' ex ministro Gaetano Quagliariello, parte della cosiddetta "quarta gamba" del centrodestra: "Le forze politiche che compongono la coalizione non hanno ritenuto opportuno riconoscermi l' opportunità di concorrere almeno in un collegio uninominale. È una scelta legittima, preso atto della quale non ritengo decoroso insistere o richiedere udienza, in zona Cesarini, ai leader della coalizione.

Si conclude così un lungo percorso parlamentare, durato dodici anni, iniziato nelle liste del Senato di Alleanza nazionale".