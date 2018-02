Elezioni 2018, il Ministro Calenda demolisce la sindaca di Roma

Botta e risposta tra il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, e il sindaco di Roma, Virginia Raggi. In un'intervista al quotidiano "Il Messaggero", Calenda accusa l'amministrazione grillina di "immobilismo" e di "mancanza di capacita' realizzativa" che secondo "precludono la possibilita' di ottenere i risultati sperati e utilizzare le risorse gia' stanziate. Roma ferma, 1 miliardo in fumo. Inutilizzati i fondi stanziati per la Capitale", si legge sul giornale. Non tarda ad arrivare la replica del primo cittadino di Roma. "Ho letto la lettera di Calenda, ormai le leggo prima sui giornali e poi mi vengono inviate per conoscenza, mi stupisce, forse neanche tanto, che a due settimane dal voto si torna a promettere un miliardo per Roma, dopo cinque anni in cui il governo si e' assolutamente dimenticato della Capitale", ha detto il sindaco di Roma, Virginia Raggi, nel corso della conferenza stampa sul nuovo regolamento degli impianti sportivi comunali. "Se questo miliardo fosse vero - ha aggiunto - lo avremmo inserito in bilancio, in bilancio non posso inserire ne' parole ne' promesse".