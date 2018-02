Elezioni 2018: in corsa per il Parlamento 8 condannati e 30 imputati

Il Parlamento

Otto condannati, trenta sotto processo: ci sono questi numeri dietro la battaglia sui volti imbarazzanti delle elezioni. Sono i numeri dei candidati che, al di là degli elenchi più o meno stiracchiati dai leader di partito, hanno problemi giudiziari acclarati da un atto: una sentenza, un rinvio a giudizio, appunto. È un saldo suscettibile di modifiche, nel mare magnum delle liste, a un mese dal voto, ma incornicia un primo quadro certo di nomi ai quali - malgrado le pendenze - la politica non intende rinunciare. A parte, ovviamente, stanno le decine di casi di indagati " eccellenti", come il forzista Luigi Cesaro in Campania, che hanno già infiammato la campagna elettorale, scrive il corriere della sera.