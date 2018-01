Elezioni 2018: In lista da Bolzano alla Sicilia la Boschi batte tutti

Dalla pagina Facebook: Boschi incantati

Pluricandidata e dappertutto capolista. La sottosegretaria corre nell'uninominale a Bolzano, lontano da Arezzo, la sua terra di origine, ma guida anche il listino in cinque circoscrizioni proporzionali: Lombardia, Lazio e 3 zone della Sicilia, scrive Repubblica. Nessuna come lei nel Partito democratico, sebbene altre due donne raggiungano lo stesso score: Marianna Madia e Rosa Maria Di Giorgi. Loro però in alcuni listini sono al secondo o addirittura al terzo posto. Dunque, si può dire che la Boschi sia superblindata, che la sua rielezione non sia a rischio neanche nel caso di un' imponderabile emorragia di voti dem. Sarà nel prossimo Parlamento, alla Camera dei deputati.