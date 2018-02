Elezioni 2018, Italia allo sbando. La UE: "Attenzione ai conti pubblici"

Chiunque intenda mettere le mani sul volante del governo italiano dopo il 4 marzo deve ascoltare un paio di messaggi che arrivano da Bruxelles. La Commissione europea, scrive la Stampa, gradirebbe che si continuasse sul percorso di «riforme pro-crescita che sono già state avviate» e soprattutto che si adottassero «politiche di bilancio prudenti». Altrimenti c' è il rischio di non vedere confermate le stime di crescita, che sono state alzate rispetto a novembre. In termini più concreti: le tante promesse elettorali che annunciano miracolose misure in deficit rischiano di andare nella direzione sbagliata. Perché, come ha ricordato il commissario francese Pierre Moscovici, serve una politica di «consolidamento del bilancio» visto che «il livello del debito è elevato». E le fragilità del settore bancario continuano a rappresentare una zavorra.