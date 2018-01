Elezioni 2018: La Boschi avrà il suo seggio di deputata a Bolzano

Quando ha visto la notizia sulle agenzie, però, Boschi ha animatamente protestato. Prima di tutto con Matteo Renzi: esclusa la Toscana, in cui si sarebbe finito per fare la campagna elettorale solo su Banca Etruria, il collegio di Bolzano è la soluzione più semplice, scrive il Fatto. In Alto Adige il Pd è appunto alleato con la Svp e quel collegio è blindato (in quelli di Merano e Bressanone, invece, Svp corre da sola, e vincerà).

"Non abbiamo la conferma ufficiale, non siamo stati consultati - ha detto Alessandro Huber, segretario del Pd di Bolzano - noi stavamo valutando di trovare un candidato locale come ci era stato richiesto". Però, al netto di questo, sostiene di non avere nulla in contrario alla candidatura della Boschi: "Potremmo addirittura uscire rafforzati nei rapporti con Roma, se viene un esponente di spicco del Pd come lei", spiega, facendo intendere che le richieste degli altoatesini non si faranno attendere.