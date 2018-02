Elezioni 2018: la Consulta darà il via al "governo di scopo"

Il piano è semplice, quasi banale: nel caso di stallo diranno che rivotare sarebbe inutile senza una nuova legge, la quinta in un quarto di secolo; e dunque servirà un governo, necessariamente ampio, per rifarla daccapo, scrive la Stampa. Tra le tante motivazioni per non tornare alle urne, questa sarebbe tra le più serie.

E andrebbe sicuramente in porto se, come qualcuno vocifera, in suo soccorso giungesse la Corte costituzionale. In che modo? Bocciando l' attuale sistema di voto. Rendendo così impossibile tornare alle urne senza che il Parlamento ci abbia rimesso mano.