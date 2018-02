Elezioni 2018, la politica e i ritardi sulla cessione Alitalia

Vendita Alitalia ancora in alto mare. Come a un certo momento era parso prevedibile, la vendita di Alitalia andrà a dopo le elezioni. Finora in tanti lo pensavano, ma alcuni esponenti del governo in particolare i ministri Graziano Delrio (Trasporti) e Carlo Calenda (Sviluppo) più volte avevano auspicato una chiusura addirittura prima di Natale, scrive il Giornale. Così non è stato, e ieri lo slittamento dei termini è stato reso in pratica ufficiale dallo stesso Calenda. In realtà c'è attesa di capire come andranno le elezioni prima di 'muoversi'.