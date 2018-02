Elezioni 2018, M5s. Di Maio: governo con Pd, Fi e Lega

Il Movimento 5 Stelle fa una svolta nella City? Se le elezioni del 4 marzo produrranno uno stallo, ovvero nessuno avrà i numeri per governare, Luigi Di Maio immagina « una maggioranza a quattro composta da M5S, Pd, Forza Italia e Lega». Questo almeno, scrive Repubblica, secondo quanto ha riferito all' agenzia Reuters una fonte, apparentemente un banchiere, presente all' incontro di ieri mattina a Londra fra il candidato premier M5S e la comunità degli investitori internazionali. Sarebbe la prima volta che Di Maio afferma esplicitamente, e « ripetutamente » - secondo Reuters - la sua disponibilità a collaborare con gli avversari politici per formare un esecutivo. E sarebbe una svolta che potrebbe cambiare la campagna elettorale (anche se Matteo Renzi fa subito sapere: « Non andremo mai al governo con i populisti»).

Poco dopo la diffusione della notizia, Di Maio smentisce su Facebook: «Quanto riportato dalla Reuters non corrisponde al vero. Agli investitori ho ribadito ciò che ho sempre detto: il giorno dopo le elezioni, se non dovessimo avere la maggioranza dei seggi, farò un appello pubblico a tutte le forze politiche invitandole a convergere sui temi e sulla nostra squadra di governo, senza alcun tipo di alleanze, inciuci o scambi di poltrone».

L' autore della soffiata non può essere identificato, nota l' agenzia, per la «delicatezza politica della questione » . Del resto nemmeno il leader del M5S ha rivelato chi siano gli investitori che ha incontrato in un club privato di Knightsbridge: la riservatezza è tipica di questi appuntamenti fra gestori di grandi fondi e politici.