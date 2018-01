Elezioni 2018. Macron, il più amato dagli italiani: il 72% lo vuole presidente

Il «più amato» è il presidente francese Macron indicato dal 56%, poi con percentuali minori Trump supera Merkel: il capo della Casa Bianca riceve il gradimento del 25% della nostra popolazione e la cancelliera si ferma al 15%, scrive il Qn.

È chiaro dunque che l'immaginario collettivo è anche in relazione al racconto che viene fatto dai media nazionali e internazionali dei tre influencer occidentali. La signora Merkel per il 67% degli italiani è ancora definita come una delle persone maggiormente responsabili della nostra crisi economica per il ruolo «inflessibile» che ha avuto nelle politiche economiche nei riguardi del nostro Paese.

È anche vero che al contempo il 55% degli italiani ritiene che le posizioni della Merkel contro l' Italia siano state il frutto della debolezza dei nostri politici.