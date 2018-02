Elezioni 2018: "Matamos a todos", il Pd scopre Pablo Escobar

"Modalità Pablo Escobar". Con tanto di foto del re dei narcos, che campeggia su una delle slide mostrate durante la giornata di formazione ai social media organizzata dal Pd, scrive Repubblica. Sì, avete letto bene: nella stessa frase ci sono Escobar, i social media e il Pd. D' accordo, non si dovrebbe mai estrapolare un messaggio dal suo contesto. E un pizzico di ironia, nei corsi frontali, non guasta. Ma qualcuno ha strabuzzato gli occhi. E ha fotografato la slide.

Cos'è dunque la "modalità Escobar"? È un modo di interagire con gli interlocutori molesti. Il consiglio della slide è una citazione: "Los matamos a todos". E spiega: bannare i troll per bonificare l' ambiente comunicativo. I presesenti dicono che tra le slide c' era anche la modalità Jon Snow. Per favore, togliete Netflix ai social media manager.