Elezioni 2018, Matteo Renzi: per gli italiani è il peggiore politico d'Italia

Come un anno fa, scrive Ilvo Diamanti su Repubblica, anche oggi circa un terzo degli italiani ha identificato il bersaglio del proprio risentimento in Matteo Renzi. Il Peggiore. Mentre gli altri lo seguono a grande distanza. Per primo Salvini, appunto, e Silvio Berlusconi. Ancora lui. Sempre lui. Entrambi vicini - ma sotto - al 10%.

Renzi, dunque, è il leader maggiormente stigmatizzato del 2017. Comunque, l' unico a provocare valutazioni - ed emozioni - davvero forti. Per questo, però, fornisce il segno di un sistema politico indefinito e opaco. Senza più divisioni né appartenenze chiare. Nette. Tutti o meglio, molti, moltissimi, ce l' hanno con lui. Renzi. E questo, in fondo, risulta perfino un fattore di forza più che di debolezza. Perché, comunque, è meglio sollevare dissenso, piuttosto che indifferenza. Come quasi tutti gli altri leader.