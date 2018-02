Elezioni 2018, Meloni vuole il patto anti-inciucio ma Silvio se ne frega

A 27 giorni dalle elezioni i sondaggi non indicano ancora un vincitore. Anche il centrodestra, secondo l' ultima rilevazione di Ixè per «Huffington Post», alla Camera è fermo a 290 deputati e a Palazzo Madama a 150 senatori. Numeri consistenti, scrive la Stampa, ma non sufficienti per governare. A Montecitorio mancano all' appello 26 seggi che il centrodestra dovrebbe conquistate soprattutto al centro e al Sud dove però la concorrenza dei 5 Stelle è molto forte. Allora è chiaro che Giorgia Meloni e Matteo Salvini temano il ballo della grande coalizioni dopo il voto. Un timore che la leader di Fratelli d' Italia ipotizza di esorcizzare con un «Patto anti inciucio» che vorrebbe far firmare a tutti i candidati del centrodestra. Appuntamento il 18 febbraio a Roma: un incontro per chiedere loro di prendere un impegno di fronte agli elettori. In sostanza un vincolo di mandato.