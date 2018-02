Elezioni 2018, Parlamentari: tutti gli escamotage per incassare di più

Se il comportamento scorretto di alcuni parlamentari M5S ha rotto il patto di fiducia fra loro e gli elettori del movimento, il caso rimborsopoli ha il merito di far tornare a galla le debolezze dell'intero meccanismo di formazione delle buste paga dei parlamentari italiani, scrive il Messaggero.



Il punto è questo: è corretto che denaro pubblico, come quello dei rimborsi ai politici, venga gestito in tutto o in parte dagli stessi politici senza pezze d'appoggio?



Possibile? Si, perché la ricca busta paga di un parlamentare (vedi grafico) viaggia sui 13.000 euro ed è composta soprattutto da rimborsi, alcuni dei quali a forfait.