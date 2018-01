Elezioni 2018, Pd: L'incubo dei democratici è prendere solo 2 seggi a Milano

Tabula rasa del centrosinistra in Veneto, Sicilia e Lombardia, con una disfatta anche a Milano, ormai ex roccaforte Pd che potrebbe garantire, se va bene, solo un paio di seggi. Questo è il sogno coltivato - dati alla mano - dal tridente Forza Italia-Lega-Fdi, e corrisponde all' incubo che agita i sonni di Matteo Renzi e dei suoi. Il voto del 4 marzo 2018, scrive il Giornale, potrebbe regalare al centrodestra un cappotto siciliano moltiplicato per tre. Se il clamoroso 61-0 del 2001 in Sicilia è passato alla storia della politica italiana risultando decisivo per la vittoria della Casa delle Libertà, stavolta potrebbero essere addirittura tre regioni ad assicurare ai moderati una pioggia di seggi uninominali, confinando gli altri due poli alla sola ripartizione proporzionale.