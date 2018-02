Elezioni 2018: Perugia acquisirà gli atti Consob sulle soffiate di Renzi a Cdb

La prima mossa, per la Procura di Perugia, è nei fatti obbligata. Il primo e unico atto possibile, per verificare se la procura di Roma abbia commesso dei reati nell' indagare sulla vicenda Renzi-De Benedetti, è acquisire la segnalazione che Consob inviò ai magistrati capitolini e finì anche al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza. È in questi documenti il cuore dell' indagine, stando all' esposto presentato dal presidente onorario dell' Adusbef, Elio Lannutti, oggi candidato per il M5S, scrive il Fatto.

Al Fatto risulta anche che tra gli atti inviati dalla Consob alla Procura guidata da Giuseppe Pignatone c' è pure l' interrogatorio fiume che Davide Serra, finanziere vicino a Matteo Renzi, aveva reso proprio dinanzi agli ispettori della Consob. Serra - fondatore del fondo di investimento Algebris di Londra - ha però più volte precisato di non aver mai effettuato investimenti sulle banche popolari all' inizio del 2015. Resta il fatto che l' intero fascicolo sulle banche popolari, esattamente come nel caso De Benedetti-Renzi, pur avendo visto una consultazione iniziale della Guardia di Finanza, non ha mai visto la procura di Roma affidare una delega ai migliori investigatori del settore.



Quella del Nucleo di polizia valutaria, quando si affacciano in procura fascicoli che riguardano le banche, sembra una strana danza, nella quale prima muovono un passo, poi improvvisamente scompaiono. Accade anche quando, ad Arezzo, s' indaga su Banca Etruria che, va ricordato, era una banca quotata in Borsa.

A indagare, su delega del procuratore capo di Arezzo, Roberto Rossi, c'è la polizia tributaria di Arezzo. Evidentemente, c' è chi ritiene che sia necessario rafforzare il gruppo di investigatori, al punto da convocare un incontro che vede, intorno a un tavolo, il procuratore Rossi, i finanzieri di Arezzo, i loro colleghi di Firenze e i super esperti del Nucleo Valutario.



Anche l' esito di quell' incontro è rimasto top secret. Al pari delle annotazioni inviate in procura per il caso Renzi - De Benedetti. Al pari delle iniziali informazioni sul secondo "modello 45", quello che riguardava il complesso filone delle banche popolari.