Elezioni 2018: "Quando Cerno mi chiese un posto in An"

Tra le storie considerate «sicure» che dovrebbero entrare in Parlamento con la prossima legislatura, quella di Tommaso Cerno, di fatto ex condirettore di La Repubblica e candidato del Pd al Senato (tra Milano e il suo Friuli Venezia -Giulia), è interessante perché attraversa senza soluzione di continuità le contraddizioni, alcune vere altre presunte, rese celebri da Gaber. Insomma, il neocandidato che si propone col partito della sinistra come campione dei «diritti civili» e della tutela delle minoranze Lgbt all' età di vent'anni, come sua prima e finora una esperienza elettorale, si era proposto a destra: precisamente come candidato al Consiglio comunale di Udine nelle liste di quell' An delle origini ancora più che missina, scrive il Tempo.

«Non mi chiamavano così tanto nemmeno ai tempi della mia esperienza parlamentare, adesso tutti mi chiedono di Cerno...», a parlare è Daniele Franz, ex deputato di An e militante storico del Fronte della Gioventù («amico e sodale di Fabio Rampelli a cui sono molto legato»). È lui che, nel 1995, chiamò l' allora giovane giornalista del Gazzettino a candidarsi con la lista di destra a sostegno della candidata Silvana Olivotto.