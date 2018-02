Elezioni 2018: Renzi già comincia con lo scaricabarile per la sconfitta

I cespugli attesi sotto l'1% (Lorenzin e Nencini) e sopra la soglia del 3% (Bonino) toglieranno seggi ai democratici. Nella corsa al ribasso del suo Pd senza appeal, ormai il segretario Matteo Renzi sembra uno di quegli attori d' avanspettacolo al tramonto che le prova tutte, di qualsiasi genere, scrive il Giornale. Genere melodrammatico, tendente al farsesco: «Se non vince il Pd, non è un problema del Pd ma un problema dell' Italia». Genere piccola fiammiferaia vittima della società crudele: «Siamo circondati da messaggi che ci vogliono far paura». Genere minaccia terroristica: «Alla gente che vuole votare moderati o sinistra radicale, dico: ma siete pronti a un governo a trazione leghista, con Salvini che dà le carte e Casapound l' appoggio esterno?». Genere avanti popolo: «Dobbiamo scuoterci di dosso la rassegnazione, la stanchezza e la paura. Basta piangersi addosso, saremo il primo partito e il primo gruppo parlamentare, se facciamo quello che dobbiamo fare».