Elezioni 2018, Pd: Renzi vuole 'bruciare' Gentiloni e Minniti

Comer si comporterà il Pd coi ministri e il presidente del consiglio? Perché Renzi, scrive la Stampa, vorrebbe tutti schierati come kamikaze nei collegi uninominali, ma tra Palazzo Chigi e partito più di uno si interroga preoccupato: e se figure di primo piano come il premier Gentiloni o il ministro Minniti finissero sconfitti nella battaglia uno contro uno dei collegi, anche se salvati dal listino proporzionale, non sarebbe un clamoroso boomerang?

«Giocheremo la nostra partita anche nei collegi», predicava ieri su La Stampa il ministro Graziano Delrio, comprendendo in quel «noi» la squadra dei ministri. «Beh, certo, a lui tocca Reggio Emilia dove il Pd è forte Ma un conto è candidarsi in Emilia, un conto a Reggio Calabria», sospira un compagno di partito facendo un esempio non casuale, la città d' origine del titolare dell' Interno Marco Minniti, suo collegio naturale. Un territorio molto complicato da espugnare per i dem, dove sarebbe necessaria una campagna elettorale casa per casa, impegno difficile per chi è ancora in carica al Viminale. E infatti, chi è in confidenza col ministro racconta che lui non abbia nessuna intenzione di candidarsi nella sua città.