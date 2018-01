Elezioni 2018: Renzi vuole fare il Premier delle larghe intese

«Un governo tecnico sarebbe la fine del Pd. Infatti non ci sarà. Non con me, almeno » . Ecco cosa ha in mente Matteo Renzi in vista del 5 marzo. L' ha spiegato nei giorni folli della stesura delle liste, blindato con pochi fidati compagni nel suo ufficio al Nazareno, scrive Repubblica. Non vuole soluzioni tecniche, " tecnocratiche" le chiama lui. Non accetterà larghe intese decise da altri. Piuttosto, tratteggia in privato il futuro in cui spera: « Dobbiamo avere il primo gruppo parlamentare. Poi sarò io a trattare per un governo. Potrà guidarlo il segretario del primo partito, oppure qualcuno che sceglierà il segretario del primo partito». Cosa significa? Che il leader Pd non rinuncia all' idea di tornare a Palazzo Chigi. Che è convinto che Silvio Berlusconi e i centristi lo sosterranno in un' operazione "alla tedesca", in cui è Angela Merkel a guidare l' esecutivo con l'Spd. E significa anche che si metterà di traverso se provassero a imporgli un nome. Fosse anche Gentiloni.