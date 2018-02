Elezioni 2018, rimborsi M5S: buco da 226mila euro

È una delle regole auree di M5S: prevede la restituzione della metà dello stipendio e dei rimborsi non spesi da parte di tutti i parlamentari. Rischia di trasformarsi in un incubo per i vertici pentastellati dopo la scoperta che due candidati di spicco come Andrea Cecconi e Carlo Martelli hanno truccato i rendiconti, scrive Repubblica. La gran parte dei soldi restituiti dai grillini viene infatti devoluta al Fondo di garanzia per le pmi gestito dal Mise. Ma le cifre rivendicate da M5S e quelle del ministero non coincidono.