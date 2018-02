Elezioni 2018: Ripresa già finita. Ma chi s'è accorto che era iniziata?

L'euforia esplosa a cavallo dell' ultimo Natale è giusto un ricordo sbiadito. Altro che crisi alle spalle. Come crescita del Pil, il Prodotto interno lordo, siamo ultimi in Europa, battuti soltanto dalla Gran Bretagna che però ha ben più d' un piede fuori dall' Unione, scrive Libero. E a gennaio i ricavi dichiarati dalle catene della grande distribuzione sono in caduta libera. Come se non bastassero queste pessime notizie sul fronte congiunturale, arriva l' annuncio di Danièle Nouy, la grande capa della Vigilanza unica della Bce a fare terra bruciata del residuo ottimismo. La stretta sulle sofferenze bancarie congelata a gennaio, arriverà entro il prossimo mese di marzo, con l' Addendum sui Non performing loans (i crediti deteriorati).