Elezioni 2018: saranno 35 collegi del Sud a decidere la partita del voto

La situazione è abbastanza cristallizzata. Il centrodestra è in largo vantaggio al Nord, il centrosinistra al Centro, mentre in buona parte del Sud è sfida aperta tra Movimento cinque Stelle e centrodestra. Se la coalizione di Berlusconi, Salvini e Meloni, riuscisse a imporsi anche nel Mezzogiorno potrebbe ottenere la maggioranza assoluta dei seggi, scrive il corriere della sera.

La vera sfida è tra centrodestra e Movimento 5 Stelle nei collegi del Sud. Lì il centrodestra può trovare quella trentina di seggi (tra maggioritario e proporzionale) che ancora gli mancano per ottenere la maggioranza assoluta in entrambe le Camere. La gran parte dei collegi del Sud e delle isole è infatti un testa a testa tra Berlusconi e Di Maio.