Elezioni 2018, tra giornalisti e uomini azienda Forza Italia schiera Galliani

Da tempo circolano indiscrezioni sulla candidatura di Adriano Galliani. Ma ora l' ipotesi è diventata una certezza. Il settantatreenne ex amministratore delegato del Milan e attuale presidente di Mediaset Premium avrebbe voluto mantenere il riserbo ancora per un po'. Ma ci ha pensato la sua giovane fidanzata, la brasiliana Helga Costa, a lasciarsi sfuggire qualche parola di troppo con la Gazzetta dello Sport: « Sì, è contento di candidarsi al Senato. E io? Così così, ma è contento lui». Con tutta probabilità l' ex ad del Milan si presenterà in un collegio della Lombardia. E veniamo al giornalismo dove si prefigura una interessante partita di giro fra i direttori delle testate di proprietà del leader azzurro, scrive Republica. Continua a circolare l' ipotesi di una candidatura al Senato di Alessandro Sallusti, anche se in ambiente forzista c' è chi frena. Al suo posto alla guida de Il Giornale dovrebbe arrivare Augusto Minzolini, che ha dato le dimissioni da Palazzo Madama lo scorso aprile in seguito a una condanna per peculato quando era direttore del Tg1. Altro nome quasi certo è quello di Giorgio Mulè, a capo del settimanale Panorama. Mentre Clemente Mimun per ora resiste e sembra l' unico non intenzionato a lasciare il suo posto, la prestigiosa direzione del Tg5, la rete " ammiraglia" di Mediaset, per tentare l' avventura elettorale. Non ha dubbi invece Andrea Cangini, direttore del Quotidiano nazionale, che non ha nascosto le sue simpatie per la destra.