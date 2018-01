Elezioni 2018: "Tragici errori sulle liste. Il Pd corre verso l'abisso"

"Sono attonito per quel che è accaduto. Sia per il merito che per il metodo: durante questo fine settimana si è consumata una vicenda dai contorni tragici". Lo afferma, in un colloquio con la Stampa, Enrico Letta, parlando della definizione delle liste del Pd. Obiettivo a cui, nei giorni scorsi, aveva detto di guardare con curiosità e pessimismo. "Nel rapporto con l'opinione pubblica - ragiona l'ex premier - questa vicenda si traduce in un altro insperato e immeritato regalo a Berlusconi e ai Cinque Stelle. Una incredibile corsa verso l'abisso". Insomma, conclude, guardando alla corsa elettorale del Partito democratico "leggo i sondaggi e non soltanto per quelli, sono preoccupato".