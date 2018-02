Elezioni 2018: Trenitalia sommelier sceglie i vini di Bruno Vespa

Da questo autunno i capi di Trenitalia hanno deciso di offrire al banco dei bar e nelle carrozze ristorante (quelle poche rimaste, una trentina in tutto), il Bruno di Vespa, ritenuto il miglior rosso della casa vinicola, scrive il Fatto. Ufficialmente l' acquisto è stato effettuato da Itinere, la società che gestisce la ristorazione sulle Freccerosse, ma Trenitalia era ovviamente informata e più che d' accordo.

Il Bruno di Vespa è stato acquistato in una quantità non elevata, circa 2 mila bottigliette da 33 centilitri per un controvalore di non più di 5 mila euro. Doveva essere una fornitura d'avvio per valutare la risposta dei viaggiatori.