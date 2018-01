Elezioni 2018:Trentamila euro per avere un seggio.Tariffario delle candidature

L'obolo è fin troppo maxi e in Forza Italia è già scoppiata la guerra tra candidati. Vecchia guardia, astri nascenti, eletti " certi", aspiranti in bilico, peones da retrovia (in lista), stavolta non si fanno sconti: il partito di Silvio Berlusconi, indebitato e a secco, ha già fatto sapere in via informale che a ciascun candidato nei collegi uninominali e nelle liste verrà chiesto tra i 30 e i 40 mila euro, scrive Repubblica. Condizione minima per poter essere in lizza.

La Lega è il secondo partito per contribuzione da 2x1000, alle spalle del Pd. Ma non basta. Ecco perché a ogni candidato verranno chiesti 20 mila euro. Almeno a chi beneficerà dei primi posti in lista.

Così fan tutti, del resto. Fdi viaggi ai minimi, intorno ai 5 mila.