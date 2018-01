Elezioni 2018: tutti contro Maria Elena. A Bolzano non la vogliono

"Complimenti a Maria Elena Boschi! È riuscita in un miracolo politico: mettere d'accordo italiani e sudtirolesi del Sudtiroler Freiheit. Tutti uniti contro la candidatura.

C'è un grande consenso nel dissenso", è l'opinione di Hans Heiss, consigliere provinciale dei Verdi di Bolzano, scrive il Giornale.

Difficile trovare in Alto Adige chi sostenga Boschi. Tra gli italiani come tra i sudtirolesi (o altoatesini che dir si voglia), tra il centrodestra e perfino nel centrosinistra. Ma il discorso è più profondo: Boschi è la punta dell'iceberg. La parte immersa, concordano tutti, "è la nuova legge elettorale che di fatto cancella la presenza in Parlamento dei rappresentanti italiani locali e anche degli altoatesini esterni al Süd Tiroler Volkspartei (Svp)".