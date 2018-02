Elezioni 2018: "Vasco Rossi vota per me!"

Vasco Rossi a San Siro

Matteo Renzi e' ancora un valore aggiunto per il Pd e per il centrosinistra? "Vedo che ci sono tanti elettori scontenti che votavano Pd e per il centrosinistra e che ora stanno pensando di astenersi o cambiare voto", ma dire che e' tutta colpa di Renzi "mi sembra un giudizio anche eccessivo nei suoi confronti: non avra' sbagliato tutto e non avra' sbagliato da solo". Lo ha detto Giulio Santagata, candidato della lista Insieme alleata con i dem, ai microfoni di RadioRadio. Detto questo, "noi siamo in campo per provare a evitare che tanti elettori del centrosinistra si rifugino nel non voto" e "siamo in campo per provare ad aprire una stagione di una coalizione ampia di un centrosinistra plurale dopo il 4 marzo", ha aggiunto. Quanto all'ex premier e al forte richiamo all'unita', "credo che le parole di Prodi si interpretano da sole se non le forziamo: Prodi per tutta la sua vita ha lavorato per formare coalizioni ampie e il piu' possibile coese e mi sembra normale che lui pensi che bisogna sostenere le coalizioni e non chi dalle coalizioni si e' sottratto, vista la legge elettorale". Infine, Santaga si e' detto "sicuro che Vasco Rossi voterebbe per me, anche se ha avuto una amicizia personale con Marco Pannella, ma la sua unica iniziativa politica che ha fatto l'ha fatta con me nel 2001 a Modena quando ero candidato".