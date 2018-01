Elezioni 4 marzo 2018: la quarta gamba centrista ingaggia mezza Serie A

L' attrattiva elettorale della formazione nata con la regia di Silvio Berlusconi e Niccolò Ghedini potrebbe essere data anche da candidati di primo piano nel mondo del calcio, scrive il Giornale. Si parla del patron della Lazio e anche della Salernitana Claudio Lotito, che era presente alla conferenza stampa e manifestava simpatia per il Cavaliere.

Sarebbe il candidato di coalizione in quota Udc a Salerno nord, capace di sfidare con la sua popolarità locale Piero De Luca, figlio del governatore Pd Vincenzo. Ma il collegio uninominale è tra quelli in bilico e avrebbe preteso un paracadute con Fi nel proporzionale.

C'è anche l' ipotesi che, invece, si presenti nel Lazio. «Sono un italiano vero, io - scherzava ieri il presidente biancoazzurro - Una candidatura? Chiedete agli amici che sono venuto a salutare». E confermava di essere ancora in trattativa: «Mi lusinga che possa esserci un interessamento di Berlusconi per la mia persona, ma al momento non ho ricevuto proposte in tal senso».

Nella lista «Noi con l' Italia» ci sarebbe anche il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, con il quale avrebbe mediato Fitto, che a Genova ha una sua lista. Il terzo nome calcistico aggiunge un tocco rosa ad un gruppo tutto maschile: Paola Ferrari, giornalista tv (moglie di Marco De Benedetti, figlio dell' ingegner Carlo, tessera numero uno del Pd) e conduttrice di programmi di punta in Rai come la Domenica sportiva e 90° minuto.