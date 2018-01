Elezioni 4 marzo 2018,M5S. Docenti e giuristi: al via l'operazione competenza

Luigi Di Maio all'incontro con il comitato M'Impegno

Scatta l'operazione competenza. Avvocati, professori universitari, manager e dirigenti delle associazioni di categoria per i collegi uninominali. Attivisti doc, e quindi affidabili, da spingere alle parlamentarie per il proporzionale. Virginia Raggi ha dato mandato a un gruppo ristretto di consiglieri e assessori di fare scouting per cercare i nomi migliori e più competitivi per entrambe le sfide. Il compito di filtro dunque in queste ore è in capo al Campidoglio, scrive il Messaggero.

A Mauro Vaglio, presidente dell' ordine degli avvocati della Capitale, è stato prospettato un posto all'uninominale del Senato. Sono stati contattati anche due docenti: Enzo Borsellino, professore associato di Museologia a Roma Tre, ed Emanuela Del Re, esperta di geopolitica e sicurezza nonché direttrice e fondatrice di Epos, agenzia operativa internazionale di mediazione e negoziazione. Un giro sicuro in Parlamento è stato offerto anche a Daniele Brocchi, responsabile turismo di Confesercenti. Domani l' ultima scrematura, che sarà consegnata agli sherpa di Luigi Di Maio.



Tra i tanti nomi ce ne sono alcuni che saranno spinti nel segreto delle web-urne di Rousseau: Sandro Gugliotta, storico attivista M5S in Comune e attuale braccio destro di Marcello De Vito. In lizza c' è anche Stefano Stefàno, avvocato ma soprattutto padre di Enrico, presidente della commissione Trasporti, consigliere veterano del Campidoglio.