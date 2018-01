Elezioni 4 Marzo 2018: AAA cercasi candidate donne

È caccia ai volti femminili per le liste in vista delle Politiche. Il Rosatellum infatti richiede obbligatoriamente la presenza di candidate "rosa" nei collegi e nei listini proporzionali. In ogni lista o coalizione nei collegi uninominali, nessuno dei due generi deve superare il 60% a livello nazionale, ma la stessa proporzione vale anche per i capolista nei listini proporzionali.

Troppi uomini tra gli uscenti, soprattutto in Forza Italia, con il rischio di doverne sacrificare una buona parte. Le nuove proposte in rosa sembrerebbero però aver messo molto in crisi le storiche donne del partito azzurro. È il caso della consigliera comunale milanese di Forza Italia Silvia Sardone, pupilla di Giovanni Toti, lanciata nel 2015 come volto giovane e nuovo di Forza Italia, ma presto richiamata all'ordine per l'eccessiva visibilità mediatica.

Tra le possibili new entry "rosa" da mesi si parla anche di Annaelsa Tartaglione, 28enne coordinatrice di Fi in Molise, Caterina Miraglia, già assessore in Campania nella giunta Caldoro, Paola Tommasi e Maria Tripodi, responsabile dell'organizzazione giovanile.

Solo due giorni fa battesimo televisivo nel salotto di Coffee break su La7 della consigliera comunale di Molfetta, Sara Castriotta, anche lei tra le nuove proposte di Forza Italia in Puglia. Cercasi donne anche nella Civica Popolare di Bea Lorenzin.

Mentre sembrerebbero abbondare nel Partito Democratico. Stesso discorso per Noi con l'Italia di Maurizio Lupi e Raffaele Fitto, e per Leu di Pietro Grasso: su 42 deputati 30 sono uomini, e 12 donne. Tra i volti nuovi di Leu, Rossella Muroni, ex presidente di Legambiente; la direttrice d'orchestra Gianna Fratta; l'avvocato Anna Falcone.

In crisi anche il M5s. Donne e volti nuovi sembrerebbero avvantaggiati dalla tornata elettorale ma gli uscenti non hanno nessuna intenzione di abbandonare la poltrona.