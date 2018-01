Elezioni 4 Marzo, disatro Pd: meno di trenta i seggi sicuri in tutta Italia

Quasi ammalate di solitudine, per il vuoto che hanno intorno. Su 232 collegi, il Nazareno può mettere la mano sul fuoco soltanto su 28. E spera in altri 14. Quasi tutti lungo la dorsale appenninica, con uno spruzzo di rosso nel cuore delle grandi città, scrive Repubblica.



Nel resto del Nord, poco o nulla. In province e periferie, lo stesso. Al Sud, il deserto. La fotografia di questo affanno è tutta negli appunti che passano di mano tra i big renziani. E di cui si discute in queste ore nel partito. Un elenco riservato dei seggi uninominali della Camera su cui Luca Lotti lavora notte e giorno, partendo dall' ipotesi di un centrosinistra tra il 26 e il 27%. L'obiettivo resta salvare il salvabile, che è parente stretto del " si salvi chi può". Come? Schierando i ministri. Sognando la "remuntada".