Elezioni 4 Marzo e fake news: il Viminale gestirà il servizio anti-balle

Da oggi sarà ufficialmente attivo il "nuovo servizio di segnalazione istantanea contro le fake news". A occuparsene saranno gli agenti del Commissariato della Polizia di Stato Online, reparto del Centro Nazionale Anticrimine Informatico per la Protezione delle Infrastrutture Critiche (CNAIPIC) e quindi, in sostanza, il controllo sarà nelle mani del Viminale, scrive il Fatto.

Di certo, sappiamo che è previsto l' incremento delle (poche) unità già operative nel reparto commissariato online. Quel che non è chiaro, invece, è se sia la strada giusta per vincere la guerra alle fake news. E per molti motivi. Tra questi, ovviamente, non c' è la benché minima sfiducia personale nei riguardi del Capo della Polizia, Franco Gabrielli, né degli agenti che s' occuperanno della lotta alle bufale. Al contrario. Dal Viminale, come è ovvio, assicurano che non si occuperanno di opinioni e segnaleranno eventuali reati all' autorità giudiziaria. In concreto, a quanto si apprende, il commissariato online riceverà segnalazioni sulla base delle quali potrà chiedere l'intervento di provider e società di gestione dei social network (come già fanno per immagini oscene o altro) che decideranno autonomamente, altrimenti chiederanno alle Procure di procedere al sequestro (oscuramento) dei siti. È purtroppo suscettibile di sospetti, invece, la scelta del Viminale d'arrogarsi questo compito a soli 45 giorni dalle elezioni.