Elezioni 4 Marzo, Pd: Renzi il meno amato dagli italiani

Tutti tranne Renzi. È il nuovo acronimo di questa campagna elettorale, a 45 giorni dal voto. TTR . Tutti tranne Renzi. Ottavo su otto leader testati nei sondaggi di gradimento, come quello pubblicato ieri dal Corriere della Sera e commissionato all' Ipsos di Nando Pagnoncelli. È la fotografia, scrive il Fatto, della crescente impopolarità del segretario del Pd, a oltre un anno dal referendum istituzionale del 4 dicembre. Renzi non piace per niente, a un lustro o quasi dalla sua vittoria alle primarie del 2013. Viene dopo Pietro Grasso e Giorgia Meloni e ha un indice del 20 per cento - calcolato includendo pure quelli che sono indecisi - che risulta persino più basso della percentuale attribuita al suo partito, oscillante in altre ricerche tra il 23 e il 24 per cento. Paolo Gentiloni. Il premier tuttora in carica si conferma il volto più convincente del Pd possibile terzo alle Politiche del 4 marzo.