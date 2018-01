Elezioni 4 Marzo, Salvini punta ai poteri forti

Incontri con le categorie professionali, missioni d'esplorazione e di rassicurazione nella City, pranzi di lavoro con i finanzieri della Borsa. All'appello manca ancora il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia: «Ci siamo incrociati e salutati ieri a Milano, alla Scuola di Formazione politica della Lega cui Boccia ha partecipato.

Un colloquio vero e proprio, scrive la Stampa, finora non c' è stato, ma spero che ci sarà entro il 4 marzo», racconta Matteo Salvini. Peraltro Boccia ha ammonito una platea di «quadri» leghisti a non buttare a mare delle riforme «che hanno avuto effetti benefici sull' economia reale» solo perché le hanno fatte i detestati governi di centrosinistra e a tenere sempre ben presente la «sostenibilità» dei conti pubblici.