In Transatlantico, rivela Dagospia, si sono già messi a scrutare il calendario per cercare le "finestre di voto" se la situazione nelle prossime ore dovesse precipitare: oltre all'election day del 26 maggio, la data più gettonata al momento è quella del 9 giugno. E nei capannelli tra parlamentari si ricorda che già alla fine degli anni '70 si votò per le europee e le politiche a quindici giorni di distanza. Andrà così anche stavolta?