Elezioni anticipate: l'indiscrezione bomba. Ecco cosa vuole Mattarella

Visti i continui problemi del governo, anche dalle parti del Quirinale parti si comincia a pensare che sarebbe meglio affrontare il prima possibile una tornata elettorale, rivela Dagospia in un informatissimo retroscena, anzichè continuare a "vivacchiare" con un governo claudicante e ormai specializzato nel non affrontare mai le decisioni che contano per paura di spaccarsi: "Meglio andare alle urne che continuare ad assistere a continui rinvii, compromessi al ribasso, balletti e teatrini di ogni tipo proprio nel momento in cui servirebbero scelte chiare e forti nell'interesse del Paese".

Insomma, continua Dagospia, al Quirinale ufficialmente non lo dicono ma sotto sotto quasi ci sperano, tanto è vero che Matteo Salvini avendo mangiato la foglia sta facendo di tutto per compiacere l'uomo del Colle e quello della Casa Bianca financo mollando Putin (senza il lasciapassare Usa è impossibile sedersi a Palazzo Chigi); se ci saranno elezioni anticipate il Capitano leghista vuole farsi trovare pronto perchè potrebbe essere l'unico in grado di mettere in piedi una maggioranza omogenea (termine caro a Mattarella) capace di affrontare le prossime sfide del Paese.