Elezioni Comunali: a giugno test nelle città M5S e dem in affanno

Il 10 si vota per 800 amministrazioni. Tra le principali Catania, Pisa e Brescia. Gli esperti: centrodestra favorito Siena e Pomezia spine per i grillini, scrive il Messaggero. Secondo gli addetti ai lavori il centrodestra parte avvantaggiato per un motivo molto semplice: dei 20 comuni capoluogo al voto il 10 giugno ben 16 sono guidati da sindaci di centrosinistra. Poiché nelle ultime tornate di elezioni comunali gli elettori hanno scelto in una percentuale elevatissima di casi di cambiare colore della loro amministrazione locale appare scontato che il Pd sia destinato a perdere un certo numero di raccoforti. La tendenza, tuttavia, non è scontata.