Elezioni europee, Di Maio chiude con un comizio flop al centro di Roma

Il M5S non riempie piazza Bocca della Verità, dove ha chiuso da pochi minuti la campagna elettorale. Lontani i tempi dello 'tsunami tour' e di una Piazza San Giovanni gremita, i 5 Stelle si radunano nel giorno in cui chiude il sipario sulla corsa verso il voto di domenica in una piazza più piccola rispetto al 2013 ma senza fare il pienone. Lo scorso anno, per le politiche, il M5S si radunò sempre in Bocca della Verità per festeggiare l'approdo al governo e allora riuscì a portare più sostenitori in piazza.

