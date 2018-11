Elezioni europee, ecco chi vogliono bocciare i 5Stelle: clamoroso!

Alfonso Pecoraro Scanio non sarà candidato alle elezioni europee. Almeno per il M5S, che all’Adnkronos smentisce la corsa del ministro dell’Ambiente alle elezioni del prossimo maggio. I vertici pentastellati sottolineano come, tra le motivazioni che metterebbero fuori corsa l’ex ministro, ci sia il limite dei due mandati, regola aurea dei 5 Stelle. Inoltre Pecoraro Scanio, da tempo sostenitore del Movimento e assurto a coach all’approdo dei grillini in Parlamento nel 2013, avrebbe un passato troppo ’ingombrante’ -fanno notare i vertici del M5S- ricordando tra le altre cose l’impegno da ministro nel governo di Giuliano Amato prima e di Romano Prodi poi.